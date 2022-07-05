Почему полезно иметь много собак по соседству

Исследователи обнаружили, что в районах с большим количеством собак уровень убийств, грабежей и, в меньшей степени, нападений при отягчающих обстоятельствах ниже. Дело в том, что люди, выгуливающие своих собак, обращают больше внимания на улицу, а значит могут заметить преступников и спугнуть их.

«Люди, выгуливающие своих собак, по сути, патрулируют окрестности», — пояснили исследователи. Они изучили статистику преступности с 2014 по 2016 год для 595 кварталов. Эти данные объединили с результатами опроса жителей 2013 года. Также использовались данные исследования, которое измерило уровень доверия в отдельных районах.

Исследования показали, что доверие между соседями является важной частью сдерживания преступности. А ещё оно добавило дополнительную причину, по которой собаки полезны для людей.