Почему полезно недолго подремать

Авторы исследования заинтересовались техникой, которую приписывают изобретателю Томасу Эдисону. Про него рассказывали, будто изобретатель располагался отдыхать в удобных креслах, держа в руках два стальных шара. Когда Эдисон начинал засыпать, он ронял шары. Они падали и будили его. После такого Томас записывал пришедшие во время дремоты мысли.

Учёные решили провести эксперимент. Они попросили испытуемых решить множество похожих задач. Эти задания можно было упростить, если заметить одну закономерность. После попыток решения добровольцам давали 20 минут на отдых. Многие во время отдыха засыпали. 24 человека из заснувших дошли до первой фазы поверхностного сна N1. Просыпались они от громкого звука падения бутылки, которую держали в руках.

Оказалось, что подремавшие в фазе N1 добровольцы в 2,7 раза чаще находили способ упростить себе работу. Им было достаточно всего одной минуты сна.