Почему полезно слушать расслабляющую музыку

В исследовании приняли участие четыре группы добровольцев, три из которых слушала один определённый жанр музыки, а последняя не делала этого. Эксперимент проводился в течение трёх дней, во время которых у участников измеряли внимание.

В итоге те, кто слушал музыку (независимо от продолжительности), показали более высокие результаты по сравнению с контрольной группой, не слушавшей музыку. Кроме того, слушавшие музыку показали более высокую вариабельность сердечного ритма. Результаты повторного теста, проведённого три недели спустя, продемонстрировали, что у тех, кто слушал музыку, скорость реакции была выше.