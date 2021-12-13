Почему полезно сюсюкать с детьми

Ранее учёные увидели, что младенцы действительно сильнее сосредотачивают внимание, если с ними сюсюкают. Теперь же исследователи обнаружили ещё одно полезное свойство такого способа общения. Оказалось, что лепет помогает младенцам научиться воспроизводить звуки речи.

Дело в том, что взрослые так уподобляют свою речь «речи» ребёнка, то есть того, кто обладает меньшими навыками. Таким образом люди подают пример, как воспроизводить те или иные звуки.

Учёные даже провели эксперимент с 60 парами детей и родителей. Младенцев сажали на колени взрослым и проигрывали звуки разной частоты, похожие на те, что могут воспроизводиться взрослым человеком со сформированным речевым аппаратом или маленьким ребёнком. Затем на экран выводили картинку, глядя на которую младенец мог контролировать, как долго будет воспроизводиться звук.

Оказалось, что дети обращали больше внимания на звуки, похожие на те, что они сами могли бы издать.