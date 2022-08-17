Почему польза «умных» часов для занятий спортом скорее миф и маркетинг, чем правда

Почему польза «умных» часов для занятий спортом скорее миф и маркетинг, чем правдаКуда разумнее на их фоне выглядит покупка моделей от Garmin или им подобных
По мнению нашей коллеги из The Verge Виктории Сон, подобные девайсы на самом деле достаточно плохо приспособлены для любителей активного времяпрепровождения. Причина этому — отсутствие физических кнопок на большинстве моделей.
В качестве примера проблемы она привела ситуацию на пробежке или во время плавания в бассейне. Если человек в таком случае хочет посмотреть пройденное расстояние, ему нужно взаимодействовать с сенсорным экраном часов. А это достаточно сложно, так как руки необходимо предварительно вытереть от пота или воды.
Во время пробежки мне много раз приходилось останавливаться, чтобы успешно пролистать несколько меню только для того, чтобы просмотреть статистику.
При этом в более профессиональных часах Polar или Garmin такая проблема отсутствует. В них частенько можно встретить ситуацию, когда используется комбинация сенсорного и кнопочного управлений.