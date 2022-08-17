Почему польза «умных» часов для занятий спортом скорее миф и маркетинг, чем правда

Куда разумнее на их фоне выглядит покупка моделей от Garmin или им подобных

Очень часто можно увидеть посты или рекламу, в которой смарт-часы продвигают как незаменимого спутника для любителей спорта.