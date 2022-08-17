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Почему польза «умных» часов для занятий спортом скорее миф и маркетинг, чем правда

Куда разумнее на их фоне выглядит покупка моделей от Garmin или им подобных
Очень часто можно увидеть посты или рекламу, в которой смарт-часы продвигают как незаменимого спутника для любителей спорта.
Почему польза «умных» часов для занятий спортом скорее миф и маркетинг, чем правда

По мнению нашей коллеги из The Verge Виктории Сон, подобные девайсы на самом деле достаточно плохо приспособлены для любителей активного времяпрепровождения. Причина этому — отсутствие физических кнопок на большинстве моделей.

В качестве примера проблемы она привела ситуацию на пробежке или во время плавания в бассейне. Если человек в таком случае хочет посмотреть пройденное расстояние, ему нужно взаимодействовать с сенсорным экраном часов. А это достаточно сложно, так как руки необходимо предварительно вытереть от пота или воды.

Во время пробежки мне много раз приходилось останавливаться, чтобы успешно пролистать несколько меню только для того, чтобы просмотреть статистику.

Виктория Сон

При этом в более профессиональных часах Polar или Garmin такая проблема отсутствует. В них частенько можно встретить ситуацию, когда используется комбинация сенсорного и кнопочного управлений.

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