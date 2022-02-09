Почему после химиотерапии у людей меняется цвет и текстура волос

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Почему после химиотерапии у людей меняется цвет и текстура волосОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Иногда после прохождения химиотерапии человек замечает, что цвет волос у него изменился. Почему так происходит и восстанавливаются ли волосы полностью - об этом в статье.
Доктор Ниш Манек отмечает, что обычно после химиотерапии структура и цвет волос немного изменяются. То есть отрастающие волосы отличаются от тех, что были до лечения. Например, у человека волосы могут начать виться сильнее, чем раньше. Эксперт объясняет это тем, что во время прохождения терапии форма волосяного фолликула способна меняться. Например, она может стать более скрученной.
В то же время многие по мере отрастания волос начинают замечать, что их волосы становятся прежними. То есть, к примеру, менее вьющимися.
Кроме того, добавляет автор, у большинства пациентов волосы полностью восстанавливаются за год.
Источник: BBC Science Focus Magazine