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Почему после химиотерапии у людей меняется цвет и текстура волос

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Иногда после прохождения химиотерапии человек замечает, что цвет волос у него изменился. Почему так происходит и восстанавливаются ли волосы полностью - об этом в статье.
Почему после химиотерапии у людей меняется цвет и текстура волос

Доктор Ниш Манек отмечает, что обычно после химиотерапии структура и цвет волос немного изменяются. То есть отрастающие волосы отличаются от тех, что были до лечения. Например, у человека волосы могут начать виться сильнее, чем раньше. Эксперт объясняет это тем, что во время прохождения терапии форма волосяного фолликула способна меняться. Например, она может стать более скрученной.

Почему после химиотерапии у людей меняется цвет и текстура волос

В то же время многие по мере отрастания волос начинают замечать, что их волосы становятся прежними. То есть, к примеру, менее вьющимися.

Кроме того, добавляет автор, у большинства пациентов волосы полностью восстанавливаются за год.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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