Почему пожилые так плохо слышат? Учёные приблизились к ответу

Исследователи записали активность 8078 клеток головного мозга в области слуховой коры головного мозга 12 старых мышей (возраст 16-24 месяца) и 10 молодых мышей (возраст 2-6 месяцев).

Сначала учёные приучили мышей слизывать капли воды, когда они слышали звуковой сигнал. Затем то же самое упражнение выполнялось при фоновом воспроизведении «белого шума». Без окружающего шума старые мыши слизывали воду так же часто, как и молодые мыши, когда слышали звук. А вот когда исследователи ввели белый шум, пожилые грызуны стали облизывать носик реже.