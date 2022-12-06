Наука и технологии
21:36, 06 декабря 2022
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Почему пожилым людям полезно читать

Причём читать ради удовольствия

Группа исследователей из Института передовых наук и технологий Бекмана обнаружила ещё одну причину любить чтение. Оказалось, что оно может помочь сохранить память при старении.

Почему пожилым людям полезно читать

Фото: Unsplash

Учёные отметили, что увлекательное чтение в свободное время помогает развивать умственные способности, в том числе эпизодическую память. Также улучшается рабочая память, то есть способность удерживать мысли в уме, когда мы отвлекаемся.

Как эпизодическая, так и рабочая память, как правило, ухудшаются по мере того, как мы становимся старше. В эксперименте учёных пожилые участники читали по 90 минут в день, пять дней в неделю, в течение восьми недель. Они продемонстрировали значительное улучшение рабочей и эпизодической памяти.

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