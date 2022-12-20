Почему пожилым людям стоит завести собаку

Исследователи изучили данные людей в возрасте 65 лет и старше из Алабамы. Участники заполнили опросники по поводу владения домашними животными, депрессии, а также оценки здоровья и физической активности.

Анализ анкет показал, что владельцы собак чаще гуляли и сообщали о лучшем здоровье, чем те, у кого не было домашних животных. Владельцы кошек не отличались более высокой активностью.