Почему позорные воспоминания снова и снова вызывают у нас чувство стыда

В настоящее время считается, что есть два способа вспоминать опыт из прошлого. Первый — целенаправленный и добровольный, второй — непреднамеренный и спонтанный. Это воспоминания, которые просто «всплывают» в нашем сознании и могут даже быть нежелательными или навязчивыми. Откуда же берётся этот второй тип памяти?

Часть ответа заключается в том, как воспоминания связаны друг с другом. Наш прошлый опыт представлен в связанных сетях нейронов. Так, воспоминания могут иметь общий тип контекста (разные пляжи, на которых вы были, рестораны, в которых вы ели), возникать в схожие периоды жизни (детство, школьные годы) или иметь эмоциональное и тематическое совпадение (время, когда мы любили или спорили с другими).

Первоначальная активация памяти может быть вызвана внешними раздражителями (виды, звуки, вкусы, запахи) или внутренними раздражителями (мысли, чувства, физические ощущения). Как только активируются соответствующие нейроны, активируются и связанные с ними воспоминания.

Интересно, что непроизвольные воспоминания, как правило, более негативны, чем произвольные. Отрицательные воспоминания также имеют более сильную эмоциональную окраску, чем положительные. А ещё есть особенность, из-за которой мы с большей вероятностью будем вспоминать то, что соответствуют нашему текущему настроению. Если вам грустно, вы, скорее всего, вспомните что-то, связанное с разочарованием, потерей или стыдом.

Таким образом, память — это набор связанных друг с другом вещей. И чувства связаны с этим особенно сильно.