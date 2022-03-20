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Почему при использовании VPN не стоит совершать покупок

Осторожнее нужно быть именно с бесплатными провайдерами таких услуг
В России вырос спрос на VPN-сервисы, но само их использование может быть небезопасным, особенно в случае бесплатных VPN. Так, компания специализирующаяся на кибербезопасности, Angara Security предупредила россиян, что используя бесплатные VPN стоит быть аккуратнее при оплате онлайн-покупок.
Почему при использовании VPN не стоит совершать покупок

Залог безопасной оплаты в интернете – использование сайтом шифрования SSL/TLS, о чем свидетельствует аббревиатура https в адресной строке сайта, на котором вы находитесь, если же подобного сертификата у сайта нет, то там будет использоваться другой набор букв – http, что будет означать возможность перехвата ваших банковских данных VPN-провайдером.

Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет

Angara Security

Помимо этого, аналитик компании Angara Security предупредила, что доверять бесплатным VPN-сервисам не стоит, так как за “бесплатность” вы, чаще всего, платите сбором данных о ваших действиях на тех или иных сайтах, которые сервисы в последующем продают третьим лицам.

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