Почему при использовании VPN не стоит совершать покупок

Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет