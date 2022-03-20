Почему при использовании VPN не стоит совершать покупок

Почему при использовании VPN не стоит совершать покупокОсторожнее нужно быть именно с бесплатными провайдерами таких услуг
Залог безопасной оплаты в интернете – использование сайтом шифрования SSL/TLS, о чем свидетельствует аббревиатура https в адресной строке сайта, на котором вы находитесь, если же подобного сертификата у сайта нет, то там будет использоваться другой набор букв – http, что будет означать возможность перехвата ваших банковских данных VPN-провайдером.
Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет
Помимо этого, аналитик компании Angara Security предупредила, что доверять бесплатным VPN-сервисам не стоит, так как за “бесплатность” вы, чаще всего, платите сбором данных о ваших действиях на тех или иных сайтах, которые сервисы в последующем продают третьим лицам.