Почему при выходе на улицу нужно обязательно выключать Wi-Fi на смартфоне

Почему при выходе на улицу нужно обязательно выключать Wi-Fi на смартфонеВот чем опасен постоянно включенный Wi-Fi
Отключаете ли вы на своём телефоне Wi-Fi, когда выходите из дома на улицу? Если нет, то вы должны знать о возможных рисках такого выбора.
Во-первых, при использовании Wi-Fi разряжается батарея. И чем старее модель, тем это сильнее заметно. Но мобильный Интернет может тратить больше ресурсов телефона, чем Wi-Fi, а при стабильном подключении к беспроводной сети Wi-Fi вообще заряд аккумулятора тратится по минимуму.
Но это работает, только если у вас стабильное подключение к Wi-Fi. Когда вы выходите на улицу с включенным Wi-Fi, то телефон начинает искать точку доступа для подключения к сети. Это способствует более быстрому разряду батареи.
Второй момент - это автоматическое подключение к определённым сетям Wi-Fi. Это позволяет экономить время, но также может быть небезопасным. Данные исследования Forbes Advisor показывают, что 4 из 10 пользователей сталкиваются с кражей данных при использовании общедоступных сетей Wi-Fi. Ну и украсть данные подобным образом в целом довольно просто.
Поэтому если вы хотите защитить свои данные, то: отключайте Wi-Fi на телефоне, когда находитесь на улице; выбирайте сети Wi-Fi для подключения вручную и пользуйтесь только теми, которым доверяете; не заходите на сайты, где хранятся ваши личные данные, если вы подключились к общественной сети Wi-Fi; отключите в настройках автоматическое подключение к открытым сетям; удалите старые или невостребованные сети в настройках (инструкцию см. на изображениях выше).