Почему при выходе на улицу нужно обязательно выключать Wi-Fi на смартфоне

Во-первых, при использовании Wi-Fi разряжается батарея. И чем старее модель, тем это сильнее заметно. Но мобильный Интернет может тратить больше ресурсов телефона, чем Wi-Fi, а при стабильном подключении к беспроводной сети Wi-Fi вообще заряд аккумулятора тратится по минимуму.

Но это работает, только если у вас стабильное подключение к Wi-Fi. Когда вы выходите на улицу с включенным Wi-Fi, то телефон начинает искать точку доступа для подключения к сети. Это способствует более быстрому разряду батареи.