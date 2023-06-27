Почему при звонке мы всё ещё слушаем гудки

Сотовая связь, при которой не используется PSTN, гудки не генерирует. Наши мобильные телефоны сразу же после набора номера подключаются к нему и передают звонок. Смартфон может имитировать гудок, чтобы мы чувствовали себя комфортно, но это работает не так, как в случае со стационарным телефоном.

В декабре 2025 года в Великобритании отключат местную телефонную сеть общего пользования. Вместо этого останется только интернет-система. И тогда гудки станут избыточными, поэтому их вполне могут убрать.