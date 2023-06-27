Наука и технологии
14:48, 27 июня 2023
1 мин.

Почему при звонке мы всё ещё слушаем гудки

Но это скоро может измениться

Гудки при звонке появились более ста лет назад - когда мы перешли от людей-операторов коммутатора к автоматизированным телефонным коммутаторам. И в Великобритании в скором времени гудки могут исчезнуть совсем.

Первоначально гудки во время звонка нужны были для того, чтобы дать понять пользователю телефона, что станция готова принять номер. И это работает при использовании телефонной сети общего пользования (PSTN).

Почему при звонке мы всё ещё слушаем гудки
Getty Images

Сотовая связь, при которой не используется PSTN, гудки не генерирует. Наши мобильные телефоны сразу же после набора номера подключаются к нему и передают звонок. Смартфон может имитировать гудок, чтобы мы чувствовали себя комфортно, но это работает не так, как в случае со стационарным телефоном.

В декабре 2025 года в Великобритании отключат местную телефонную сеть общего пользования. Вместо этого останется только интернет-система. И тогда гудки станут избыточными, поэтому их вполне могут убрать.

Новости партнеров
Новости партнеров