Почему продолжительность дня меняется каждые 6 лет? Учёные приблизились к ответу

Исследователи рассказали, что ядро вращалось медленнее в период с 1969 по 1971 год, а затем стало вращаться в другом направлении в период с 1971 по 1974 год. Учёные также заметили, что вместе с этим продолжительность дня увеличивалась и уменьшалась.

Дело в том, что продолжительность суток изменяется на плюс-минус 0,2 секунды примерно каждые шесть лет, а ещё магнитное поле планеты колеблется с шестилетним периодом. Эти явления могло бы объяснить обнаруженное учёными поведение ядра. Впрочем, исследователям ещё предстоит изучить этот вопрос подробнее.