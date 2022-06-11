Почему продолжительность дня меняется каждые 6 лет? Учёные приблизились к ответу

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Почему продолжительность дня меняется каждые 6 лет? Учёные приблизились к ответуДело может быть в ядре планеты
Учёные выяснили что твёрдое внутреннее ядро Земли то вращается в одном направлении по отношению к поверхности, то в другом, меняя направление каждые шесть лет. Это может объяснить загадку, которая не давала покоя учёным: почему продолжительность земных суток меняется с периодом 5,8 года.
Исследователи рассказали, что ядро вращалось медленнее в период с 1969 по 1971 год, а затем стало вращаться в другом направлении в период с 1971 по 1974 год. Учёные также заметили, что вместе с этим продолжительность дня увеличивалась и уменьшалась.
Дело в том, что продолжительность суток изменяется на плюс-минус 0,2 секунды примерно каждые шесть лет, а ещё магнитное поле планеты колеблется с шестилетним периодом. Эти явления могло бы объяснить обнаруженное учёными поведение ядра. Впрочем, исследователям ещё предстоит изучить этот вопрос подробнее.