Почему профессиональным оценкам вина нельзя полностью доверять

Авторы исследования рассмотрели результаты Международных конкурсов вин и спиртных напитков, проходивших в период с 2013 по 2016 годы. Учёные обнаружили, что в среднем вина, изготовленные из десяти топовых сортов винограда, оцениваются ниже, чем вина, изготовленные из других сортов, которые используются реже. Кроме того, оказалось, что вина Нового Света и те, что изготовлены по особой сертификации происхождения, получают более высокие оценки.

Учёные пришли к выводу, что сомелье высоко оценивают такие вина как раз потому, что они менее известны им. Они не знают достаточного количества примеров вин из редких сортов, чтобы объективно их оценить.