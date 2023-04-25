Почему просто посадить деревья для восстановления лесов - мало: объяснили экологи

Как отмечают экологи Карен Д. Холл и Педро Бранкальон, для того чтобы деревья приносили пользу, их нужно ещё правильно посадить. И этот пункт часто не учитывается людьми.

Человечество всё ещё не может найти способ остановить изменение климата. Хотя считается, что посадка деревьев - один из методов решения проблемы. В то же время если посадить деревья в неположенном месте, то это может иметь непредвиденные последствия. Например, при посадке деревьев на естественных пастбищах может быть нанесён ущерб ценным экосистемам.

При посадке быстрорастущих деревьев в засушливых районах могут сократиться запасы воды. Из-за некоторых программ, связанных с высадкой деревьев, фермеры вынуждены вырубать леса в других местах.