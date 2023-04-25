Почему просто посадить деревья для восстановления лесов - мало: объяснили экологи

Почему просто посадить деревья для восстановления лесов - мало: объяснили экологиЭто не единственный способ решения проблемы
В США политики, блогеры, различные знаменитости призывают к посадке миллионов деревьев, чтобы таким образом замедлить изменение климата. Однако это вовсе не панацея.
Как отмечают экологи Карен Д. Холл и Педро Бранкальон, для того чтобы деревья приносили пользу, их нужно ещё правильно посадить. И этот пункт часто не учитывается людьми.
Человечество всё ещё не может найти способ остановить изменение климата. Хотя считается, что посадка деревьев - один из методов решения проблемы. В то же время если посадить деревья в неположенном месте, то это может иметь непредвиденные последствия. Например, при посадке деревьев на естественных пастбищах может быть нанесён ущерб ценным экосистемам.
При посадке быстрорастущих деревьев в засушливых районах могут сократиться запасы воды. Из-за некоторых программ, связанных с высадкой деревьев, фермеры вынуждены вырубать леса в других местах.
Может случиться и так, что деревья не подойдут местным почвенно-климатическим условиям, не приживутся. Уже были случаи, когда при посадке деревьев люди их не поливали и не удобряли или когда местные жители вырубали деревья, которые посадили на их земле без разрешения.
Когда деревья погибают или когда их вырубают, весь поглощённый ими углерод вновь возвращается в атмосферу.