Почему птицы летают стаями

Профессор биологии Университета Кларксона (США) Том Ланген отмечает, что стая скворцов может включать 750 тысяч птиц, которые собираются вместе со время полёта. Подобный способ полёта называется «мурмурация». Вообще мурмурации бывают разные, причём птицы могут лететь довольно быстро: их скорость может составлять до 80 км/ч.

Образовываться такие стаи могут во время поиска пищи или миграций. Кроме того, в зимнее, осеннее время или ранней весной птицы могут летать стаями примерно за час до захода солнца.

Но почему вообще скворцы могут образовывать мурмурации? Что это им даёт? Учёные полагают, что это явление - некое визуальное приглашение, которое привлекает других скворцов присоединиться к стае и к будущем ночлегу. Считается, что когда скворцы спят близко друг к другу, то они согреваются и в целом находятся в большей безопасности (вряд ли в этом случае птицу съест кто-то из хищников вроде куницы или совы). То есть чем больше птиц входит в стаю, тем меньше вероятность, что какая-либо особь попадёт в ловушку хищника.