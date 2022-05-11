Почему рак так тяжело вылечить

Гормональная терапия часто используется для лечения рака простаты, распространившегося на другие части тела, но у многих пациентов развивается устойчивость к гормональной терапии, в результате чего их болезнь становится более агрессивной.

Ученые обнаружили, что митохондриальный белок MIRO2 сверхэкспрессируется в метастатических опухолях рака простаты. Обнаружив ранее, что MIRO2 работает вместе с двумя другими белками GCN1 и GCN2, помогая клеткам метастатического рака простаты переносить условия, в которых рост нормальных клеток был бы предотвращен, один из авторов работы предполагает, что воздействие на этот белок может ингибировать митохондриальный процесс, который не позволяет опухолевым клеткам разрушать себя, слишком быстро разрастаясь.

Исследователи начнут лечить метастазы с помощью существующего препарата, используемого для лечения острой лимфоцитарной лейкемии, но авторы работы также надеются в конечном итоге разработать препарат, который будет предотвращать образование комплекса.

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