Почему роботы будущего не смогут стать вашими друзьями

Так называемый разговорный пользовательский интерфейс (UI) дает людям возможность действовать с цифровыми инструментами с помощью текста или прямого общения, который гораздо больше похож на то, как мы взаимодействуем с другими людьми.

Проблема “принятия компьютеров за людей” усугубляется при взаимодействии с искусственными агентами через разговорные пользовательские интерфейсы. Леонарди приводит в пример исследование, которое использовало ИИ-помощников, предоставляющих ответы на обычные деловые запросы. Одна из групп знала, что использует ИИ, который притворялся человеком. Другая - нет.

Работники компании, не знавшие про ИИ, регулярно злились на него, когда он не давал полезных ответов. Они обычно говорили что-то вроде: "Он отстой!" или "Я ожидал от него большего", когда речь шла о результатах, выданных машиной. Самое главное, что их стратегии улучшения отношений с машиной повторяли стратегии, которые они использовали бы с другими людьми в офисе. Они задавали свой вопрос более вежливо, перефразировали его, используя другие слова, или пытались стратегически выбрать время для своих вопросов, когда, по их мнению, агент будет, по выражению одного человека, "не так занят". Ни одна из этих стратегий не была особенно успешной.

Напротив, работники другой компании сообщили о гораздо большей удовлетворенности своим опытом. Они набирали поисковые запросы так, как будто это был компьютер, и подробно объясняли суть вещей, чтобы убедиться, что ИИ, который не может "читать между строк" и улавливать нюансы, прислушается к их предпочтениям. Вторая группа регулярно отмечала, как они удивлялись, когда на их запросы приходила полезная или даже неожиданная информация, а любые возникающие проблемы они списывали на типичные ошибки компьютера.

Результаты очевидны: отношение к технологиям - независимо от того, насколько человекоподобными или интеллектуальными они кажутся - как к технологиям - это ключ к успеху при взаимодействии с машинами, считает Пол Леонарди.