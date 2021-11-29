Почему родинка становится раковой опухолью

Меланома — это опухоль, развивающаяся из меланоцитов, пигментных клеток. Они же являются основой родинок. Однако последние безобидны, хоть и могут иногда почему-то перерождаться в меланомы. Учёные решили узнать, почему так происходит.

В целом, уже известно, что причина меланом — бесконтрольное деление клеток. Ранее учёные предполагали, что оно происходит из-за мутации BRAFV600E. Теперь исследователи подвергают сомнению эту модель.

Авторы новой работы проанализировали образцы родинки и меланом. Они сравнили совокупность всех РНК меланоцитов кожи здорового человек и больного. «Мы идентифицировали набор микроРНК как высокоэкспрессированные обогащённые невусами транскрипты. Две из этих микроРНК — MIR211-5p и MIR328-3p — вызывали митотический сбой, дупликацию генома и остановку пролиферации в меланоцитах человека через конвергентное нацеливание на киназу Aurora B. BRAFV600E вызывает аналогичную остановку пролиферации в первичных меланоцитах человека. Экспрессия BRAFV600E стимулирует либо остановку, либо пролиферацию в зависимости от дифференцировки меланоцитов», — рассказали исследователи.

Оказалось, что деление клеток можно остановить повышением уровня MIR211-5p и MIR328-3p в меланоцитах. Кроме того, учёные ввели в клетки мутированную форму BRAF, после чего невусы тоже перестали увеличиваться, однако изменение среды, окружающей клетки, позволило меланоцитам вновь начать деление. Выяснилось, что внешние сигналы от кожи управляли процессом деления.

В результате учёные смогли подавить рост клеток опухоли препаратом барасертиб.