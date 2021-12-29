Почему российский МС-21 лучше, чем Boeing и Airbus

Почему российский МС-21 лучше, чем Boeing и AirbusОбъясняет «Лайф»
Чем отличается МС-21 от конкурентов? Прежде всего, его оборотное время оказалось снижено на 20%. Кроме того, меньше времени этому самолёту требуется для того, чтобы высадить или посадить людей (благодаря широкому фюзеляжу), погрузить багаж.
И это не всё. Приобрести МС-21 можно за сумму, которая примерно на 10 миллионов долларов меньше, чем у конкурентов. Также час полёта у него стоит 2,1-2,5 тысячи долларов, в то время как у Boeing 737-MAX - 2,5-2,7 тысяч, у Airbus A320neo - 3,2 тысячи.
Используется при конструировании самолёта композитное крыло. Оно даёт возможность снизить расход топлива за счёт уменьшения потребной тяги двигателя.
Верхние полки для багажа в МС-21 имеют форму кресла. Также расставлены все сиденья таким образом, что вытянуть вперед ноги может любой пассажир, даже тот, кто не выше 170-175 см.
Из других достоинств - обеспечение более комфортного полёта (уши закладывать станет меньше, дышать будет легче), увеличенный размер иллюминаторов, более широкие кресла и большие туалетные модули.
По средней скорости самолёт также вырывается вперёд. Это 870 км/ч, в то же время у Boeing - 840 км/ч, у Airbus - 820 км/ч. Уровень безопасности также выше.
Объём отделения багажа в самолёте равен почти 50 кубометрам (у Boeing - 43,5 кубометра, у Airbus - 44 кубометра).