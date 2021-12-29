Почему российский МС-21 лучше, чем Boeing и Airbus

Чем отличается МС-21 от конкурентов? Прежде всего, его оборотное время оказалось снижено на 20%. Кроме того, меньше времени этому самолёту требуется для того, чтобы высадить или посадить людей (благодаря широкому фюзеляжу), погрузить багаж.

И это не всё. Приобрести МС-21 можно за сумму, которая примерно на 10 миллионов долларов меньше, чем у конкурентов. Также час полёта у него стоит 2,1-2,5 тысячи долларов, в то время как у Boeing 737-MAX - 2,5-2,7 тысяч, у Airbus A320neo - 3,2 тысячи.

Используется при конструировании самолёта композитное крыло. Оно даёт возможность снизить расход топлива за счёт уменьшения потребной тяги двигателя.