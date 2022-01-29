Почему Россия не будет публиковать данные о безопасности вакцин

На днях зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ. Он заявил, что Минздрав незаконно скрывает общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан. Ведомство отказывается предоставить результаты клинических исследований вакцины «Спутник V».

В Минздраве заявили, что эти сведения «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну». Они не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика. Разработчиком же является Центр имени Гамалеи, подведомственный Минздраву.

Уточняется, что результаты клинических исследований «Спутника V» опубликованы в отечественной и зарубежной научной прессе, в том числе в журнале The Lancet.