Почему Россия так легко обходит санкцииОбъясняют немецкие эксперты
США не мешают параллельному импорту, потому что не хотят ссориться с друзьями РФ. Несмотря на продолжающиеся конфликты и кризисы, некоторые экспортные рынки для немецкого бизнеса процветают, пишет Profil. Эти компании, что интересно, стали продавать больше товаров в страны, которые не участвуют в санкциях ЕС и США против России.
Ситуация становится интереснее, если учитывать, что эти же страны с начала СВО значительно увеличили экспорт в Россию. Так, в прошлом году австрийские компании продали в Армению почти в два раза больше товаров, чем в предыдущие годы, аналогичный рост наблюдается в Грузии (26,5%) и Турции (23,6%).
Эта тенденция, наблюдаемая и во многих других странах ЕС, вызывает озабоченность властей, подозревающих широкое распространение практики обхода санкций. Несмотря на то что санкции должны препятствовать экспорту из ЕС в Россию таких товаров, как iPhone, автомобили и микросхемы, западная продукция возвращается на российские прилавки, пишет Profil.