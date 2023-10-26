Почему Россия так легко обходит санкции

Ситуация становится интереснее, если учитывать, что эти же страны с начала СВО значительно увеличили экспорт в Россию. Так, в прошлом году австрийские компании продали в Армению почти в два раза больше товаров, чем в предыдущие годы, аналогичный рост наблюдается в Грузии (26,5%) и Турции (23,6%).

Эта тенденция, наблюдаемая и во многих других странах ЕС, вызывает озабоченность властей, подозревающих широкое распространение практики обхода санкций. Несмотря на то что санкции должны препятствовать экспорту из ЕС в Россию таких товаров, как iPhone, автомобили и микросхемы, западная продукция возвращается на российские прилавки, пишет Profil.