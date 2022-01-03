Почему Россия всё же не будет нападать на Украину: мнение военного эксперта

Почему Россия всё же не будет нападать на Украину: мнение военного экспертаОб этом пишет издание «Главред»
Как отмечает военный эксперт и полковник запаса, у России нет необходимой для наступления на Украину армии. Также обсуждение того, что российская сторона нападёт, завершится примерно через три-четыре недели и в целом оно было лишь «политической игрой» Штатов с Россией.
Кроме того, в 2022 году РФ всё так же будет продолжать обстреливать Украину и наносить ей потери. Да и вообще, по мнению специалиста, никаких резких изменений не произойдёт в нынешнем году. Объясняется это сохранением позиции Украины: страна настаивает на прекращении военных действий.
Ещё одно доказательство того, что российская сторона не нападёт на украинскую - отсутствие каких-либо действий по формированию войск для подобного нападения.
На данный момент, подчёркивает эксперт, происходит политическая игра между Россией и США. В процессе этой игры изменяются сферы влияния.
Специалист заключает: хотя Россия и много говорит о своих военных достижениях, она не закупает вооружение и вообще сворачивает собственные военные программы. То есть «России попросту нечем воевать», говорит военный эксперт. К тому же российские военные тоже пока что не двигаются в сторону украинской границы.