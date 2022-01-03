Почему Россия всё же не будет нападать на Украину: мнение военного эксперта

Как отмечает военный эксперт и полковник запаса, у России нет необходимой для наступления на Украину армии. Также обсуждение того, что российская сторона нападёт, завершится примерно через три-четыре недели и в целом оно было лишь «политической игрой» Штатов с Россией.

Кроме того, в 2022 году РФ всё так же будет продолжать обстреливать Украину и наносить ей потери. Да и вообще, по мнению специалиста, никаких резких изменений не произойдёт в нынешнем году. Объясняется это сохранением позиции Украины: страна настаивает на прекращении военных действий.