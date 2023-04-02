Почему россияне боятся искусственного интеллекта? Опрос показал

Опрос был проведён 29-30 марта 2023 года среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России. Большинство респондентов считают, что ИИ упрощает жизнь и работу и что человек незаменим. Мужчины и молодёжь менее склонны к пессимизму по поводу ИИ, чем женщины и пожилые люди.

Среди профессий, которые наиболее подвержены риску замены роботами, названы переводчики, туристические менеджеры и официанты. Наименее уязвимыми оказались врачи, строители и учителя.

Помимо того, что ИИ лишит их работы, люди боятся бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, а также деградации человечества.