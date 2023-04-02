Наука и технологии
11:53, 02 апреля 2023
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Почему россияне боятся искусственного интеллекта? Опрос показал

Но большинство всё-таки не боится

Согласно опросу сервиса SuperJob, 43% россиян не испытывают страха перед развитием искусственного интеллекта (ИИ). А вот 17% опрошенных опасаются его последствий. Основная причина беспокойства — потеря рабочих мест из-за автоматизации.

Почему россияне боятся искусственного интеллекта? Опрос показал

Фото: Unsplash

Опрос был проведён 29-30 марта 2023 года среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России. Большинство респондентов считают, что ИИ упрощает жизнь и работу и что человек незаменим. Мужчины и молодёжь менее склонны к пессимизму по поводу ИИ, чем женщины и пожилые люди.

Среди профессий, которые наиболее подвержены риску замены роботами, названы переводчики, туристические менеджеры и официанты. Наименее уязвимыми оказались врачи, строители и учителя.

Помимо того, что ИИ лишит их работы, люди боятся бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, а также деградации человечества.

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