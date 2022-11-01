Почему россияне не публикуют в соцсетях фотографии своих возлюбленных

Среди тех, кто предпочитает не постить фото партнёра, 62% не хотят афишировать свою личную жизнь. 12% не выкладывают фотографии, так как им не нравится, как они вышли на снимках. 11% признались, что их партнёр против публикации. 7% говорят, что опасаются сглаза.

Также опрос показал, что каждый 12-й россиянин закрывает лицо ребёнка стикером. В «Лаборатории Касперского» отметили, что перед публикацией фотографией следует спросить разрешения у тех, кто изображён на ней.