Почему рыбу часто продают без головы

Почему рыбу часто продают без головыЕсть несколько объяснений этого
Сегодня на прилавках супермаркетов и рынков можно увидеть много видов. И большая часть такой продукции лежит без головы. С чем же это связано?
Одна из основных причин того, что рыбу продают без головы, — это эстетика. Есть рыбы, внешний вид которых может напугать покупателей. Например, это палтус, зубатка, хек, дори, макрорус, барракуда.
Кроме того, многие рыбы, которые продаются без головы, имеют много жира. После вылавливания жир в них окисляется, вызывая неприятный запах и изменение цвета мяса. Часто для предотвращения этого и убирают голову. Ещё некоторые виды рыб содержат опасные для человека паразиты, и эти паразиты могут находиться в голове.
Ещё одна причина - логистика. Голова занимает много места и весит тоже много. Поэтому её отрезание помогает снизить общую стоимость рыбы, уменьшить расходы на транспортировку.
Также рыбу без головы проще и быстрее готовить. Кроме того, треску и минтая продают без головы для извлечения у них печени.