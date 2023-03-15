Почему рыбы имеют именно такую форму

Объясняется это тем, что вода - примерно в 800 раз плотнее воздуха. А ещё она более липкая. Это значит, что для движения через воду энергии нужно больше.

Так называемая веретенообразная форма рыбы позволяет ей рассекать воду таким образом, что будет создаваться минимальное сопротивление. Ещё это считается лучшей энергосберегающей формой для дельфинов, китов.

Ещё один компонент тела рыб - это плавники. Они в зависимости от особенностей плавания могут быть самыми разными. К примеру, тунца и других быстрых рыб, как правило, хвост раздвоенный или в форме полумесяца. Это даёт возможность им быстрее преодолевать длинные дистанции и быть выносливее.