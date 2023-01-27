Почему с научной точки зрения у кошек и собак бывают внезапные приливы энергии

Почему с научной точки зрения у кошек и собак бывают внезапные приливы энергииПо-другому это называется «зуми» (zoomies)
Домашние животные иногда нас удивляют. К примеру, у всех из них бывают периоды «зуми» (zoomies), когда они начинают быстро бегать, прыгать - и всё на максимальной скорости. В чём же причина такого состояния?
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Подумайте, почему ваша собака или кошка может испытывать «зуми», то есть внезапные приливы активности. У кошек триггером является обычно хождение в лоток: после этого животное ощущает эйфорию. Возможно, причина этого заключается в работе кишечника, которая стимулирует блуждающий нерв.
В целом же специалисты считают «зуми» признаком хорошего настроения, высокого уровня возбуждения у домашнего животного.
Однако пока что научных исследований, посвящённых этому явлению, очень мало.
Иногда кошка или собака могут приглашать вас или других животных поиграть с ними. У собак обычно это проявляется через «поклон», а у кошек - через физическое взаимодействие с человеком либо через многократное переворачивание.
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Что же вы можете сделать во время такой внезапной вспышкой активности? Если нет какой-то опасности, угрожающей животному, то не мешайте ему веселиться. И если животное вас само пригласило присоединиться, то поиграйте с ним.
В некоторых же случаях неожиданные приливы энергии могут быть признаком стресса или какого-то заболевания. Лучше всего проконсультироваться по этому поводу с врачом.
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