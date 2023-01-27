Почему с научной точки зрения у кошек и собак бывают внезапные приливы энергии

Подумайте, почему ваша собака или кошка может испытывать «зуми», то есть внезапные приливы активности. У кошек триггером является обычно хождение в лоток: после этого животное ощущает эйфорию. Возможно, причина этого заключается в работе кишечника, которая стимулирует блуждающий нерв.

В целом же специалисты считают «зуми» признаком хорошего настроения, высокого уровня возбуждения у домашнего животного.

Однако пока что научных исследований, посвящённых этому явлению, очень мало.

Иногда кошка или собака могут приглашать вас или других животных поиграть с ними. У собак обычно это проявляется через «поклон», а у кошек - через физическое взаимодействие с человеком либо через многократное переворачивание.