Почему с возрастом люди разучиваются читать правильно

Психологи Томас Эриксон и Марк Мэттсон уже давно приводят в пример вопрос «Сколько зверей каждого вида взял с собой на ковчег Моисей?». Люди на него обычно отвечают: «По паре каждого вида» и не замечают, что вопрос сформулирован некорректно: животных на ковчег собрал не Моисей, а Ной. Ещё люди часто неправильно интерпретируют предложение «Собаку укусил человек».

Исследователи из НИУ ВШЭ провели эксперимент, в котором проверили, как читают люди разного возраста. Они должны были прочитать такие предложения: 1) Миша встретился со стоматологом пожарного, пломбирующим зубы быстро и безболезненно; 2) Миша встретился со стоматологом пожарного, потушившего пожар на складе; 3) Миша встретился со стоматологом пожарного, потушившим пожар на складе; 4) Миша встретился со стоматологом пожарного, пломбирующего зубы быстро и безболезненно.

Оказалось, что на вопрос «Кто потушил пожар на складе?» после третьего предложения участники могут отвечать «пожарный», хотя это неверно. Подростки и молодые взрослые неправильно отвечали на вопрос в 63–68% случаев. Пожилые люди ошибались даже чаще — в 79% случаев.

Учёные пришли к выводу, что это происходит из-за склонности пожилых больше доверять своему опыту и ожиданиям, чем полагаться на правила языка. Также срабатывает бессознательный «закон» экономии когнитивных ресурсов.