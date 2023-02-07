Почему с возрастом сложнее учиться новому

По словам специалиста, после 20 лет мозг уже созревает, и его ресурсы направлены на совершенствование уже образовавшихся нейронных сетей. Однако это не значит, что уже нельзя ничему обучаться. Нужна достаточная мотивация.

«Новые энергоёмкие процессы должны оправдывать цели и быть мощно мотивированными. Например, человек потерял работу, его профессиональный навык не востребован. Это может обернуться потерей социального статуса, а семья находится под угрозой распада. Выходом является освоение нового профессионального навыка или совершенствование в рамках имеющихся знаний (подтянуть язык, отработать навыки лектора, выучить объем актуальной и социально-значимой информации и т.п.). В связи с этим становятся возможны процессы на уровне сети нейронов (обученных клеток), процессы необходимые для формирования новых связей, а, главное, для рекрутирования в интересах новой "цели" хорошо работающих сложившихся сетей. Обучение в этом возрасте проходит хорошо, но уже рационально. Человек (нервная система) пытается использовать наработанные шаблоны», — отметил Вознюк.