Почему самцы мышей боятся бананов

Учёные узнали об этом необычном отвращении к фруктам, анализируя выбросы гормонов стресса у самцов мышей, когда они находились рядом с беременными или кормящими самками. Оказалось, что это было вызвано присутствием соединения, называемого n-пентилацетатом, в моче самок. Это же соединение придаёт бананам характерный запах.

Исследователи признались, что открытие стало для них неожиданным. Беременные самки были в лаборатории для другого эксперимента, и один из аспирантов вдруг понял, что самцы начали вести себя странно.

Дело в том, что самцы мышей проявляют агрессию в отношении чужих детёнышей. Чтобы держать их в страхе, беременные и кормящие самки испускают особые химические сигналы. Оказалось, что бананы могут вызвать у самцов аналогичный страх.