Почему самолёты летают только над Северным полюсом, но не над Южным

Пользователь iXBT.com отмечает, что теоретически самолёты могут пролетать над обоими полюсами: над Южным и над Северным. Но если говорить о регулярных коммерческих рейсах, то они действительно не пересекают пространство Антарктиды. Через Северный полюс летают не так много самолётов (например, есть рейсы из Дубая в Сиэтл и Лос-Анджелес, из Нью-Дели в Вашингтон и Сан-Франциско, из Шанхая или Гуанчжоу в Торонто), но они всё же есть.

Так почему же Антарктику самолёты не пересекают, если такой маршрут является более коротким и дешёвым?