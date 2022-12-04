Почему самолёты не летают над Гималаями

Если во время полёта произойдёт разгерметизация, то самолёт должен снизиться на высоту 3 метров над уровнем моря. А если такое случится над Тибетом либо Гималаями, то лайнер просто не сможет снизиться до этой высоты, так как средняя высота гребней Гималаев - 6 км, а Тибетского нагорья - 4,4 км. К тому же Тибетское нагорье занимает территорию в 2500 км с запада на восток и 1000 км с севера на юг.

Получается, что самолёту придётся пролететь как минимум несколько сотен километров перед тем, как он сможет снизиться.

Поэтому Международная ассоциация воздушного транспорта вместе с Китаем создала отдельные воздушные трассы над Гималаями. Было сделано это, конечно, для обеспечения безопасности пассажиров.