Почему северные олени могут видеть в ультрафиолетовом спектре

Исследователи предполагают, что эта адаптация помогает оленям экономить энергию, эффективно находя пищу в суровых зимних условиях, когда ресурсов не хватает.

Северный олень питается в основном Cladonia rangiferina, который на самом деле не является мхом, а представляет собой известный вид слияния водорослей и грибов. C. rangiferina образует толстые хрустящие ковры в северных широтах и ​​настолько важен для выживания северных оленей, что даже его официальное название происходит от научного термина, обозначающего северных оленей.