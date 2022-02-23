Почему скелет человека состоит из костей, а не из хрящей, как у акул

По словам профессора биологии Майкла Хайтхауса, кости и хрящи имеют множество различий, хотя скелет может состоять из обоих материалов. Так, кость нельзя согнуть, она очень прочная и при этом хрупкая. Хрящ же крепкий, но мягкий и гибкий.

У человека хрящи есть (в ушах, носу, суставах), но их не так много, как у акул. К тому же в основном человеческий скелет состоит из костей. Но это если говорить о взрослых. А вот у младенцев он как раз состоит по большей части из хрящей.

По мере роста и развития хрящи у человека заменяются костями. Объясняется это тем, что хрящ сам по себе не способен выдержать вес человека. Если бы скелеты людей состояли только из хрящей, то из-за гравитации невозможно было бы передвигаться так, как сейчас.