Почему смотреть на картины и другое искусство в интернете — полезно

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Почему смотреть на картины и другое искусство в интернете — полезноПольза сравнима с результатом посещения настоящей выставки
Просмотр произведений искусства во время посещения галерей и музеев может оказать сильное влияние на настроение и самочувствие человека. Но верно ли то же самое для просмотра искусства в интернете? Учёные изучили вопрос.
В новом исследовании авторы попросили участников посещать художественные выставки, доступные через смартфоны, планшеты и компьютеры. До и после визита у добровольцев оценивали психологическое состояние и самочувствие.
Оказалось, что даже недолгий просмотр произведений искусства в интернете может иметь значительный эффект, приводя к снижению негативного настроения, беспокойства и чувства одиночества, а также к повышению субъективного ощущения благополучия. Эти результаты были сопоставимы с отдыхом на природе и посещением художественных галерей.
Также исследовательская группа обнаружила, что чем более значимым или красивым люди считают произведение искусства и чем больше положительных эмоций они испытывают при его просмотре, тем больше польза.