Почему смотреть на картины и другое искусство в интернете — полезно

В новом исследовании авторы попросили участников посещать художественные выставки, доступные через смартфоны, планшеты и компьютеры. До и после визита у добровольцев оценивали психологическое состояние и самочувствие.

Оказалось, что даже недолгий просмотр произведений искусства в интернете может иметь значительный эффект, приводя к снижению негативного настроения, беспокойства и чувства одиночества, а также к повышению субъективного ощущения благополучия. Эти результаты были сопоставимы с отдыхом на природе и посещением художественных галерей.

Также исследовательская группа обнаружила, что чем более значимым или красивым люди считают произведение искусства и чем больше положительных эмоций они испытывают при его просмотре, тем больше польза.