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Почему собаки едят свои фекалии? Ответ науки

Нужно ли отучать
Иногда наши собаки делают странные вещи, в том числе съедают собственные (и не только) экскременты. Но почему они так делают и стоит ли беспокоиться?
Почему собаки едят свои фекалии? Ответ науки

По данным Американского клуба собаководства, если ваша собака ест фекалии, это может быть вызвано рядом причин, включая беспокойство, изоляцию, неуместные ассоциации с едой. Некоторые псы, получившие травму от сурового наказания, могут съедать собственные экскременты, чтобы избежать повторного наказания.

В целом, копрофагия — не редкость среди собак. Согласно исследованию, проведённому в 2018 году, у 16% респондентов псы часто ели свои испражнения. Некоторые причины, по которым это происходит, относительно нормальны. Например, по данным PetMD, кормящие суки могут есть экскременты своих щенков, чтобы поддерживать чистоту в помещении. Кроме того, некоторые собаки едят экскременты других животных, в том числе лошадей, поскольку те содержат питательные вещества. Но такое поведение следует пресекать, поскольку в фекалиях также могут быть вредные бактерии.

Чтобы удержать собаку от поедания экскрементов, можно начать добавлять в её рацион витамины или ферменты. Правда, это может помочь, только если ваш пёс ест фекалии из-за недостатка определённых питательных веществ, таких как витамин B. Также можно использовать дрессировку.

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