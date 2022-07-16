Почему собаки едят свои фекалии? Ответ науки

По данным Американского клуба собаководства, если ваша собака ест фекалии, это может быть вызвано рядом причин, включая беспокойство, изоляцию, неуместные ассоциации с едой. Некоторые псы, получившие травму от сурового наказания, могут съедать собственные экскременты, чтобы избежать повторного наказания.

В целом, копрофагия — не редкость среди собак. Согласно исследованию, проведённому в 2018 году, у 16% респондентов псы часто ели свои испражнения. Некоторые причины, по которым это происходит, относительно нормальны. Например, по данным PetMD, кормящие суки могут есть экскременты своих щенков, чтобы поддерживать чистоту в помещении. Кроме того, некоторые собаки едят экскременты других животных, в том числе лошадей, поскольку те содержат питательные вещества. Но такое поведение следует пресекать, поскольку в фекалиях также могут быть вредные бактерии.

Чтобы удержать собаку от поедания экскрементов, можно начать добавлять в её рацион витамины или ферменты. Правда, это может помочь, только если ваш пёс ест фекалии из-за недостатка определённых питательных веществ, таких как витамин B. Также можно использовать дрессировку.