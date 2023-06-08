Почему собаки на самом деле смотрят на нас таким "виноватым" взглядом: ответ науки

Почему собаки на самом деле смотрят на нас таким "виноватым" взглядом: ответ наукиИ это не то, о чём вы можете подумать
Время от времени собаки могут пакостить. И если вы в этот момент вернётесь домой, то наверняка наткнётесь на "виноватый" взгляд вашего пса. Вот что он на самом деле означает.
Чтобы понять, почему собаки смотрят на людей таким "виноватым" взглядом, Александра Горовиц, профессор из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке, с командой учёных провела эксперимент.
Эксперты попросили собак и их владельцев войти в комнату и положили перед ними вкусное угощение. Далее хозяев попросили выйти из комнаты после того, как они приказали собаке не есть угощение.
Пока их хозяев не было, некоторым собакам дали запретное лакомство. Однако в итоге оказалось, что они смотрели одинаково "виновато" вне зависимости от того, ели ли она это лакомство. То есть такой взгляд у них возникает даже тогда, когда человек просто делает сердитое лицо, даже если они ничего не съели.
Это означает, что собаки на самом деле не чувствуют вину или стыд. Мы просто плохо разбираемся в их поведении.