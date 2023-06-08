Почему собаки на самом деле смотрят на нас таким "виноватым" взглядом: ответ науки

Чтобы понять, почему собаки смотрят на людей таким "виноватым" взглядом, Александра Горовиц, профессор из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке, с командой учёных провела эксперимент.

Эксперты попросили собак и их владельцев войти в комнату и положили перед ними вкусное угощение. Далее хозяев попросили выйти из комнаты после того, как они приказали собаке не есть угощение.