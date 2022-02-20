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Почему собаки виляют хвостом: рассказывает эксперт

На самом деле это особый способ коммуникации
Собаки способны передавать при помощи виляния хвостом некие сообщения. Причём чтобы их понять, важно учитывать скорость и направление этого виляния. О том, как правильно определить, что хочет сказать питомец, - в статье.
Почему собаки виляют хвостом: рассказывает эксперт

По словам смотрителя зоопарка и основателя компании The Wildheart Trust, при помощи виляния хвостом собаки «разговаривают». Вообще положение самого хвоста может многое рассказать о самочувствии животного: например, если хвост опущен вниз, то это страх, если поднят высоко, то доминирование, возбуждение. Нередко виляют хвостом собаки также при волнении и радости.

При этом итальянские учёные обнаружили, что играет роль в интерпретации «сообщений» собаки также скорость и направление виляния. Оказалось, что когда питомец смотрит на объект, к которому хочет подойти ближе (например, на хозяина), он виляет хвостом вправо. Если же они видят что-то, чего хотят избежать, то виляют хвостом уже влево. Что касается скорости, то собаки быстрее виляют хвостом, когда их приветствует хозяин.

Почему собаки виляют хвостом: рассказывает эксперт

Иногда бывает так, что собака начинает вилять хвостом во сне. Это объясняется тем, что, как и люди, они могут видеть сны, связанные с событиями из реальной жизни. Если питомец обычно виляет хвостом, когда видит хозяина, то и во сне у него будет такая же реакция.

Есть и другие причины, почему пёс может во сне может так себя вести. Например, ему могут сниться кошмары или он может болеть. Правда, в этом случае добавляются и другие признаки: дрожь или скуление.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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