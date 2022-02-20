Почему собаки виляют хвостом: рассказывает эксперт

Почему собаки виляют хвостом: рассказывает экспертНа самом деле это особый способ коммуникации
По словам смотрителя зоопарка и основателя компании The Wildheart Trust, при помощи виляния хвостом собаки «разговаривают». Вообще положение самого хвоста может многое рассказать о самочувствии животного: например, если хвост опущен вниз, то это страх, если поднят высоко, то доминирование, возбуждение. Нередко виляют хвостом собаки также при волнении и радости.
При этом итальянские учёные обнаружили, что играет роль в интерпретации «сообщений» собаки также скорость и направление виляния. Оказалось, что когда питомец смотрит на объект, к которому хочет подойти ближе (например, на хозяина), он виляет хвостом вправо. Если же они видят что-то, чего хотят избежать, то виляют хвостом уже влево. Что касается скорости, то собаки быстрее виляют хвостом, когда их приветствует хозяин.
Иногда бывает так, что собака начинает вилять хвостом во сне. Это объясняется тем, что, как и люди, они могут видеть сны, связанные с событиями из реальной жизни. Если питомец обычно виляет хвостом, когда видит хозяина, то и во сне у него будет такая же реакция.
Есть и другие причины, почему пёс может во сне может так себя вести. Например, ему могут сниться кошмары или он может болеть. Правда, в этом случае добавляются и другие признаки: дрожь или скуление.