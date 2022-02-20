Почему собаки виляют хвостом: рассказывает эксперт

По словам смотрителя зоопарка и основателя компании The Wildheart Trust, при помощи виляния хвостом собаки «разговаривают». Вообще положение самого хвоста может многое рассказать о самочувствии животного: например, если хвост опущен вниз, то это страх, если поднят высоко, то доминирование, возбуждение. Нередко виляют хвостом собаки также при волнении и радости.

При этом итальянские учёные обнаружили, что играет роль в интерпретации «сообщений» собаки также скорость и направление виляния. Оказалось, что когда питомец смотрит на объект, к которому хочет подойти ближе (например, на хозяина), он виляет хвостом вправо. Если же они видят что-то, чего хотят избежать, то виляют хвостом уже влево. Что касается скорости, то собаки быстрее виляют хвостом, когда их приветствует хозяин.