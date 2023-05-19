Почему «совершенство» — враг эволюции

Исследование Бежана рассматривает эту концепцию на двух простых примерах. Во-первых, он рассматривает оптимальный дизайн помещения для эффективного перемещения пассажиров поезда к месту назначения. Допустив всего лишь 1 % несовершенства, он обнаружил 28 % увеличение возможностей дизайна. Во втором примере он изучает движение крыльев птиц и то, как небольшое отклонение в 1% от теоретически оптимального ритма может расширить варианты планирования на 20%.

Бежан подчеркивает, что стремление к «лучшему» дизайну может быть ограниченным. Вместо этого он предлагает науке и образованию взять на себя свободу идти на просчитанный риск и выйти за узкие рамки совершенства. Поступая так, мы открываем мир возможностей и повышаем шансы на совершение революционных открытий.