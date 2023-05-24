Почему современный брак недалеко «ушел» от отношений между животными

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование с участием более 100 сотрудников из различных учреждений по всему миру, чтобы выяснить, являются ли человеческие самцы более эгалитарными по сравнению с самцами других млекопитающих.

Данные сравнивались с данными 45 видов нечеловеческих млекопитающих. Результаты показали, что человек не является таким уж и исключительным. Так, общества, допускающие полигинные браки (многоженство), демонстрируют большую репродуктивную эгалитарность для женщин по сравнению с обществами с моногамными браками.

В полигинных системах, где мужчины имеют несколько жен одновременно, женщины имеют более равный доступ к ресурсам и родительской поддержке. И наоборот, моногамное спаривание и браки в сельскохозяйственных и рыночных экономиках могут привести к значительному неравенству среди женщин из-за неравенства в богатстве.

Человеческие дети в значительной степени зависят от заботы и ресурсов, предоставляемых как матерями, так и отцами - фактор, который необычен, но не полностью отсутствует у других млекопитающих, говорят исследователи.

Однако для подтверждения этих выводов и понимания нюансов человеческого поведения необходимы дальнейшие исследования.