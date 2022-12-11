Почему США не хотят списывать устаревшие истребители F-22

Говоря о F-22, Пентагон уверяет, что эти истребители уже небоеспособны и будут в течение ближайших восьми лет обходиться Минобороны в 1,8 миллиарда долларов, что для ведомства слишком дорого. Однако Конгресс решительно выступил в защиту нынешнего парка F-22, заявив, что пока что не требует их модернизации, но попросил Пентагон предоставить отчеты о расходах, связанных с возможной модернизацией этих самолетов до конфигурации Block 30/35, и о будущем подготовки пилотов F-22.

Законопроект по оборонному бюджету США на 2023 финансовый год позволит сократить общее количество истребителей с 1,970 до 1,800 единиц, что позволит отказаться от устаревающих истребителей F-16 и самолетов F-15. Тем не менее, авторы законопроекта включили формулировку, которая обязывает ВВС США предоставить отчет о том, как планируемый вывод F-15 повлияет на текущие операции, прежде чем законсервировать эти самолеты.