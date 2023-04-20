Почему США прекратили полеты беспилотников над Черным морем

Последний такой полет был зафиксирован 21 марта, и с тех пор беспилотники летали только в воздушном пространстве Румынии. Предполагается, что приостановка полетов была вызвана опасениями, что беспилотники могут стать мишенью и быть уничтожены, особенно учитывая высокую стоимость модели Global Hawk.

Инцидент с беспилотником Reaper произошел 14 апреля, и были опасения, что та же участь может постигнуть и более современный Global Hawk. До приостановки полетов беспилотники совершали в среднем до десяти разведывательных полетов в месяц в районе Крымского полуострова.