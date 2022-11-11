Наука и технологии
18:27, 11 ноября 2022
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Почему старики чаще простужаются? Учёные узнали

Раскрыт клеточный механизм

С возрастом любой сквозняк действительно становится проблемой. Учёные выяснили, почему пожилым людям легче простудиться.

Почему старики чаще простужаются? Учёные узнали

Исследователи из Мичиганского университета связали заболеваемость с пониженной активностью альвеолярных макрофагов. Макрофагами называют иммунные клетки, которые поглощают различные патогены. Такие клетки, конечно, есть и в лёгких, где играют особенно важную роль.

У людей старше 65 лет активность альвеолярных макрофагов падает. Именно поэтому защита от гриппа и простудных заболеваний становится ниже. Эксперимент показал, что если макрофаги старых мышей пересадить в молодых, можно их снова активировать.

Учёные также выяснили, что одним из регуляторов активности макрофагов является простагландин Е2 (PGE2). А с возрастом количество этого медиатора в лёгких увеличивается.

Источник фото:Unsplash
Источник:Naked Science
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#здоровье
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