Почему старики чаще простужаются? Учёные узнали

Исследователи из Мичиганского университета связали заболеваемость с пониженной активностью альвеолярных макрофагов. Макрофагами называют иммунные клетки, которые поглощают различные патогены. Такие клетки, конечно, есть и в лёгких, где играют особенно важную роль.

У людей старше 65 лет активность альвеолярных макрофагов падает. Именно поэтому защита от гриппа и простудных заболеваний становится ниже. Эксперимент показал, что если макрофаги старых мышей пересадить в молодых, можно их снова активировать.

Учёные также выяснили, что одним из регуляторов активности макрофагов является простагландин Е2 (PGE2). А с возрастом количество этого медиатора в лёгких увеличивается.