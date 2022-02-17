Почему стоит осторожнее пользоваться сервисами VPN

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Почему стоит осторожнее пользоваться сервисами VPNИ как обезопасить себя
Использование сервисов VPN не гарантирует безопасности ваших личных данных, особенно бесплатные, заявила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
По ее словам утечки данных пользователей VPN-сервисов – ситуация обыденная. Так, в 2021 году уже выставлялись на продажу в даркнете соответствующие базы данных.
Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян
Татьяна Лынова
Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security
Она добавила, что чтобы такого не происходило, стоит обходить стороной ресурсы, которые не вызывают доверия, а тем более сообщать им личную информацию, не удостоверившись в надежности источника запроса.
Источник: Прайм