Почему страница о Клеопатре на Википедии самая популярная

Как отмечает один специалист в области компьютерных социальных наук, большинство статей в топе Википедии были связаны с крупными мировыми событиями, включая конфликт России и Украины, смерть королевы Великобритании и чемпионат мира по футболу. Однако возглавила список неожиданная статья.

Специалист выяснил, что популярность Клеопатры может быть вызвана приложением Google Assistant. Дело в том, что у голосового помощника для демонстрации его возможностей есть такая подсказка: «Попробуйте сказать: "Покажи Клеопатру в Википедии"». Действительно, в 2022 году этой подсказке последовало более 50 миллионов человек.