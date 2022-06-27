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Почему стыдные воспоминания «всплывают» по ночам

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Многим из нас не давали спать по ночам воспоминания о каком-то унизительном моменте. Но почему такие вещи мы вспоминаем именно ночью? Изданию Medical Xpress рассказал эксперт по сну Эус ван Сомерен (Eus van Someren).
Почему стыдные воспоминания «всплывают» по ночам

Исследователи обнаружили, что если стимулировать постыдные воспоминания у тех людей, кто обычно хорошо спит, сканирование мозга впоследствии показывает, что смущение становится менее острым наутро. В эксперименте учёных добровольцы пели в караоке, а их в это время записывали. Важно отметить, что они не могли слышать собственный голос. Затем им включали эти записи. Чтобы определить уровень смущения, были измерены физиологические реакции, такие как покраснение.

Эксперт подытожил: если вы обнаружите, что лежите без сна в постели, думая о постыдном поступке, старайтесь помнить, что утром вы почувствуете себя лучше.

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