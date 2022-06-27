Почему стыдные воспоминания «всплывают» по ночам

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Почему стыдные воспоминания «всплывают» по ночамЭто помогает нам
Многим из нас не давали спать по ночам воспоминания о каком-то унизительном моменте. Но почему такие вещи мы вспоминаем именно ночью? Изданию Medical Xpress рассказал эксперт по сну Эус ван Сомерен (Eus van Someren).
Исследователи обнаружили, что если стимулировать постыдные воспоминания у тех людей, кто обычно хорошо спит, сканирование мозга впоследствии показывает, что смущение становится менее острым наутро. В эксперименте учёных добровольцы пели в караоке, а их в это время записывали. Важно отметить, что они не могли слышать собственный голос. Затем им включали эти записи. Чтобы определить уровень смущения, были измерены физиологические реакции, такие как покраснение.
Эксперт подытожил: если вы обнаружите, что лежите без сна в постели, думая о постыдном поступке, старайтесь помнить, что утром вы почувствуете себя лучше.