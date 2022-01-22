Почему свиньи заражаются коронавирусом, но не болеют

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Почему свиньи заражаются коронавирусом, но не болеютКажется, это их замечательное врождённое свойство
COVID-19 могут быть инфицированы не только люди, но и животные, в том числе свиньи. Однако последние не болеют в прямом смысле этого слова — они заражаются вирусом, а симптомов у них нет. Учёные объяснили, почему так происходит.
Чтобы выяснить это, исследователи ввели образцы вируса в клеточные культуры, полученные из респираторного эпителия, которым выстланы дыхательные пути, как людей, так и свиней. В ответ на заражение SARS-CoV-2, клетки свиней просто умирали. И это оказалось положительным исходом.
Такая контролируемая гибель клеток называется апоптозом. Он в данном случае не позволяет инфицированным клеткам распространять инфекцию на другие клетки.
Учёные предположили, что такое поведение организма свиней, вероятно, является чем-то присущим иммунной системе этих животных, чем-то врождённым, а не приобретённым.
Источник: The Jerusalem Post