Почему так легко заблудиться в супермаркете

Авторы нового исследования — учёные из Аризонского университета. Они предположили, что мозг может рассматривать похожие помещения как более непохожие друг на друга, чем помещения, которые действительно не имеют ничего общего.

В эксперименте учёных 27 человек смотрели видео с точки зрения героя, который гуляет по трём виртуальным городам. Города выглядели почти одинаково: в каждом было круглое зелёное поле с одним магазином в центре, а шесть других магазинов располагались на окраинах. Все магазины располагались в одних и тех же местах в каждом городе, но не в каждом городе были одинаковые магазины. В каждом городе находилось по одному уникальному магазину.

Участников попросили запомнить, где находился каждый магазин в каждом городе, как они размещались относительно друг друга и сколько времени занимал путь между ними. Затем добровольцам задавали вопросы о планировке городов. Те, кто набирал не менее 80% в тесте, смотрели видео и снова отвечали на вопросы, но на этот раз находясь внутри МРТ-сканера.

Модели мозговой активности были очень похожи друг на друга, поскольку сами города очень похожи. Но когда участников спрашивали о магазинах, которые располагались в более чем одном городе, мозговая активность была на удивление разной. Это указывало на то, что мозг участников обрабатывал одни и те же магазины так, как если бы они были более непохожими, чем два совершенно разных магазина, которые находились в разных городах.

Это объясняет, почему мозгу тяжело ориентироваться в похожих на самом деле помещениях: он привык относиться к ним так, будто они очень разные.